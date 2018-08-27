Вооруженных браконьеров с 50 кг икры задержали на Сахалине

На реке Волчанке в Охинском районе Сахалина задержали двух браконьеров. У обоих нашли огнестрельное оружие, в том числе обрез, а также 50 кг красной икры.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ООО «Рыбновский лосось», поиски начались после того, как правоохранители обнаружили сеть на реке. Она полностью перегораживала реку.

Позже были обнаружены и сами браконьеры. Они прямо на берегу потрошили рыбу и изготавливали икру.

Мероприятия проводились в рамках очередного рейда по незаконному вылову рыбы. В них участвовали пограничники и рыбопромышленники.

В середине августа на Сахалине задержали организованную группу браконьеров, которые в течение пяти лет расставляли сетную загородку и полностью перекрывали ход горбуши на реке Мелкой.