В США на год продлили чрезвычайное положение из-за угрозы терактов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на год продлил чрезвычайное положение, объявленное в стране после теракта 11 сентября.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране, объявленное 14 сентября 2001 года, а также права и полномочия, введенные для противодействия этой ситуации, должны оставаться в силе», — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Белого дома.

23 августа по итогам встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона сообщалось, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействовать в сфере антитеррора, а также по вопросам обеспечения стратегической и международной безопасности.

В сентябре 2001 года боевики террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами этих терактов стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.



