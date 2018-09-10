«Роскосмос» определил сроки устранения пустот на космодроме Восточный‍

Выявленные под стартовым столом на космодроме Восточный в Амурской области пустоты устранят в течение месяца — до 5 октября, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Строительный брак обнаружили под стартовым столом, с которого в космос будут запускать ракету-носитель «Союз-2».

В Центре эксплуатации объяснили, что причина брака кроется в плохом качестве бетона. Но проблема не имеет критического характера и ее устранят силами «Роскосмоса».

На ликвидацию пустот выделено 4,5 млн рублей. Работы выполнит компания «Адонис» из Благовещенска.

Строительство Восточного началось в 2012 году. Это первый национальным космодромом гражданского назначения, который обеспечил России независимый доступ в космическое пространство.

Первый пуск со стартового комплекса под ракеты «Союз» был выполнен 28 апреля 2016 года. Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта планируется осуществить в конце 2021 года.