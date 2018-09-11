Автомобилистам гарантируют скидки

Оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой можно будет и после истечения отведенного на это срока в 20 дней. Это будет возможно, если письмо с постановлением о взыскании пришло нарушителю с опозданием и тот не мог воспользоваться правом на быструю уплату штрафа. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях думский комитет по госстроительству и законодательству во вторник намерен поддержать перед первым чтением. Об этом говорится в заключении комитета, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас КоАП не предусматривает возможности продления 20-дневного срока на оплату штрафа со скидкой, даже если автомобилист узнал о нем с опозданием не по своей вине — например, из-за задержки в доставке письма. В декабре 2017 года Конституционный суд РФ признал такой подход недопустимым и предписал исправить ч. 1.3 ст. 32 КоАП. КС отмечал, что оштрафованные на месте нарушения оказываются в более выгодном положении по сравнению с теми, кто получает постановление о взыскании на основании материалов фото- и видеофиксации.

Поводом для такого решения стала жалоба автовладельца, которого в 2016 году оштрафовали на 500 рублей за превышение скорости, но «письмо счастья» пришло ему уже после истечения 20 дней. Он пожаловался на работу «Почты России» в Арбитражный суд Москвы, и тот в результате оштрафовал ее на 30 тыс. рублей. Однако центр видеофиксации ГИБДД по Московской области не стал восстанавливать срок для оплаты штрафа со скидкой, и суды разных уровней с этим согласились.

Для исправления ситуации правительство разработало изменения в КоАП — законопроект в Госдуму поступил в июне нынешнего года. Кабмин предложил восстанавливать 20-дневный срок на оплату штрафа со скидкой, если копия постановления была выслана автомобилисту заказным письмом, но поступила по истечении этого времени. Для этого гражданину придется обратиться в суд или к должностному лицу, которое вынесло взыскание.

Комитет ГД по госстроительству поддерживает концепцию инициативы, говорится в его заключении на законопроект. Согласны с ним Верховный суд РФ и регионы, указано в документе.

Справедливой и полезной назвал инициативу партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров. Не все автовладельцы пользуются порталом госуслуг, где получать уведомления о штрафах можно, безусловно, удобнее и быстрее. При этом восстановление пропущенного срока — достаточно хлопотное занятие, отметил он. Для этого автовладельцу придется обращаться к должностному лицу, вынесшему постановление о штрафе, или в суд общей юрисдикции по месту совершения правонарушения.

— В зависимости от нарушения жалоба на восстановление пропущенного срока в Москве может быть подана в МАДИ, ГИБДД или сервисный центр «Московский транспорт», — объяснил Сергей Егоров.

Введение возможности частичной оплаты штрафов уже показало свою чрезвычайную успешность, подчеркнул партнер юридической фирмы ЮСТ адвокат Александр Боломатов. Недостаток инфраструктуры — например, из-за работы почтовых служб — не должен умалять те гарантии, которые предоставлены гражданам, отметил он. Тем более электронным информированием о штрафах пока пользуется небольшой процент населения. По мнению эксперта, если будет выстроена система восстановления сроков, это позволит рассматривать обращения быстро.

Существующая скидка является вредной для большинства водителей, так как провоцирует их не обжаловать штрафы, если они с ними не согласны, заявил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Человеку проще заплатить меньше — 250 или 500 рублей, чем пытаться отстоять свою правоту, полагает он. По его мнению, необходимо упрощение системы обжалования и трансформация системы фиксации нарушений — камеры должны формировать полный список доказательств вины автомобилиста и он должен иметь к ним доступ.