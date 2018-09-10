Интернет-магазины планируют обязать принимать оплату банковскими картами

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обязывает интернет-магазины принимать оплату с помощью платежных карт, рассказал депутат нижней палаты парламента, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«[Сейчас готовится] законопроект, касающийся того, что вся интернет-торговля должна обслуживаться с помощью платежных карт», — цитирует ТАСС депутата.

По его словам, изначально парламентарии хотели поддержать только карту «Мир». Однако сейчас законопроект переписывается с учетом замечаний правительства. «Замечание заключается в том, что мы не должны создавать преференции только одной платежной системе», — уточнил Аксаков.

Аксаков напомнил, что сейчас по закону все торговые точки обязаны принимать карты национальной системы платежных карт «Мир», если их годовой оборот достигает 40 млн рублей. В этом же законопроекте планируется поэтапно понизить порог этого оборота до 5 млн рублей с 1 июля 2020 года.

В июле 2018 года комитет по бюджету и налогам Госдумы исключил из текста законопроекта «О таможенном регулировании» пункт, который допускал введение пошлин за покупки в зарубежных онлайн-магазинах.