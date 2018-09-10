Аэропорт в Лионе приостановил работу из-за выехавшего на ВПП автомобиля

Работа аэропорта Сент-Экзюпери в Лионе была приостановлена из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел 10 сентября. Его виновника задержала полиция. Данные о мотивах мужчины неизвестны.

В результате ЧП никто не пострадал, но работа аэропорта временно приостановлена. Все прибывающие рейсы перенаправляют в Марсель.

Как пишет НСН, машина Mercedes серебристого цвета пробила ограждение, на высокой скорости проехала рядом с ВПП несколько сотен метров и остановилась. После этого водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, но был задержан правоохранителями. Выясняются обстоятельства произошедшего.