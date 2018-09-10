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Тело утонувшего 11-летнего мальчика ищут в Анапе

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Трагический случай произошел с 11-летним мальчиком из Омска на пляже в селе Витязево в Анапе. Мальчик пошел купаться и утонул.

По предварительным данным, 9 сентября 11-летний мальчик пошел купаться в шторм с одним из родителей. На данный момент тело ребенка не найдено, поисковые работы продолжаются.

Как рассказала «Кубанским новостям» помощник руководителя краевого управления СКР Иветта Агаян, по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На данный момент известно, что мальчик приехал на отдых в Анапу из Омска вместе с родителями.

5 сентября в Вологодской области во время рыбалки утонули четырехлетняя девочка и ее отец. Свидетельницей трагедии стала мать ребенка, которая стояла на берегу.

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