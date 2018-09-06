Отец с четырехлетней дочерью утонули на рыбалке в Вологодской области

В Шекснинском районе Вологодской области во время рыбалки утонули четырехлетняя девочка и ее отец. Свидетельницей трагедии стала мать ребенка, которая стояла на берегу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 6 сентября.

В ведомстве уточнили, что 5 сентября около 20:20 в районе деревни Потеряево на реке Шексна перевернулась лодка, в которой находились ребенок четырех лет и 32-летний мужчина. О произошедшем в полицию сообщила супруга мужчины, которая в момент трагедии стояла на берегу и видела гибель своего мужа и дочери, пишет ИА FlashNord.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России со ссылкой на очевидцев, мужчина управлял лодкой в состоянии алкогольного опьянения. При этом спасательные жилеты на отце и дочери отсутствовали.

В настоящее время ведется поиск тел погибших. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».