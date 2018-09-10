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В Московском метрополитене вскрыли крупную аферу

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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В Московском метрополитене выявили факт хищения более 35 млн рублей, выделенных на ремонт станции «Бауманская», сообщает сайт телеканала РЕН ТВ

На станции собирались провести восстановительные работы по гидроизоляции. В феврале 2017 года подрядчик нашелся — им стала фирма «Триада-Холдинг». В марте того же года Московский метрополитен перечислил компании более 35,7 млн рублей на необходимые работы.

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Как значится в документах, «Триада -Холдинг» справилась за 12 дней, а в реальности «Бауманская» осталась в том же аварийном состоянии, что и до ремонта. В некоторых местах по швам между плитами мрамора течет вода и повреждена облицовка.

Аферой заинтересовался Следственной комитет и возбудил уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество» и «Халатность», правда, в нем пока нет фигурантов. Известно лишь, что под госконтрактом свою подпись поставил тогдашний руководитель метрополитена Дмитрий Пегов, со стороны подрядчика документ подписал гендиректор «Триада-Холдинг» Андрей Шилин.

По мнению следователей, 35 млн рублей — еще не окончательная сумма похищенного. Стражи порядка подозревают, что через эту фирму бюджетные деньги пополняли кошелек мошенников с 2013 по 2017 годы.

Так, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в 2014 году «Триада-Холдинг» получила от Московского метрополитена контракт более чем на 46 млн рублей. В 2015 году — более чем на 2,27 млрд рублей, а в 2016 году — более чем на 5,3 млрд рублей.

В общей сложности за четыре года между метрополитеном и ЗАО «Триада-Холдинг» было заключено договоров на 7 659 411 511 рублей.

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