Пустоты под стартовым столом на космодроме Восточный ликвидируют до 5 октября

Выявленные под стартовым столом на космодроме Восточный в Амурской области пустоты будут устранены меньше, чем за месяц. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Работы завершат до 5 октября 2018 года, передает «РИА Новости».

Производственный брак был обнаружен под стартовым столом, с которого в космос будут запускать ракету-носитель «Союз-2». Причина кроется в плохом качестве бетона. Проблема не имеет критического характера и будет решена силами «Роскосмоса», отметили в Центре эксплуатации.

На ликвидацию пустот выделено 4,5 млн рублей. Работы выполнит компания «Адонис» из Благовещенска.

Пустоты обнаружили при обследовании плит основания путей мобильной башни обслуживания, напоминает НСН.

Строительство Восточного ведется с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство.

Первый пуск со стартового комплекса под ракеты «Союз» был выполнен 28 апреля 2016 года. Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта планируется осуществить в конце 2021 года.