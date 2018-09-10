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Шестая серия нового «Простоквашино» появилась в Сети

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Фото: Союзмультфильм
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Шестая серия нового мультфильма «Возвращение в Простоквашино» опубликована на YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

Новая серия называется «Чудовище из Простоквашино». По сюжету, Печкин выясняет, что из клиники сбежало опасное животное, и идет сообщить эту новость в дом Дяди Федора, где встречает страшное существо. Всем вместе друзьям предстоит разгадать историю о зверьке по кличке Там-Тама, сообщает телеканал «360».

Продолжение популярного мультфильма «Простоквашино» можно будет увидеть не только в Сети, но и на ТВ, на телеканале «Карусель». Как пишет RNS, уже 10 сентября телеканал покажет вышедшие ранее серии.

Премьера мультфильма состоялась в апреле 2018 года, первая серия была посвящена актеру Олегу Табакову. До конца года запланировано производство 8–10 серий. Пятая серия была опубликована в Сети 10 августа.

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