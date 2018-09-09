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Клип Киркорова и Баскова набрал более 1,6 млн просмотров‍

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Фото: youtube.com
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Совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» просмотрели на YouTube уже более 1,6 млн человек. Ролик был опубликован в пятницу, 7 сентября.

Реакция в Cети на совместное творчество артистов оказалась неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, а кто-то решил, что клип переходит все границы.

Были и те, кто посоветовал артистам продолжать в том же духе и счел клип веселым, несмотря на наличие сцен насилия.

В видео также фигурируют Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов.

Ранее в августе Киркоров отказал одной из своих поклонниц в поцелуе. Фанатка предприняла отчаянную попытку на концерте певца в Геленджике 11 августа.

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