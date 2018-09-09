Пользователей соцсетей шокировал новый клип Киркорова и Баскова

Совместный клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за сутки просмотрели на YouTube более 1 млн человек.

При этом реакция в сети на фантазию о вражде двух певцов была довольно неоднозначная. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, а кто-то решил, что клип переходит все границы.

«Полный ступор в мире шоу-биза на ближайшие месяцы», –– приводит комментарий РЕН ТВ.

«Деградация», –– написал еще один пользователь.

Были и те, кто посоветовал артистам продолжать в том же духе и счел клип веселым, несмотря на наличие сцен насилия.

В съемках видео приняли участие Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов.

8 сентября Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его коллег по цеху на клип «Ибица».