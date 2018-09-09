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Заболевший Валерий Леонтьев обратился к поклонникам

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певец Валерий Леонтьев поблагодарил поклонников за слова поддержки. Артист был вынужден отменить свои выступления на «Новой Волне» в Сочи 7 и 8 сентября из-за болезни.

«Спасибо всем за сочувствие! Ваше внимание и лечит, и греет», — написал Леонтьев в Instagram

7 сентября певец рассказал, что врачи диагностировали у него пневмонию. Артист пояснил, что плохо чувствовал себя уже несколько дней, но не придавал этому значения.

«Вот, видимо, и запустил болезнь», — отмечал он.

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» проходит в Сочи с 4 по 9 сентября.

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