В Москве проходит фестиваль «Цветочный джем»

В этом году столица в свой день рождения получила огромное количество цветов. Осень в городе началась с фестиваля «Цветочный джем». Его участники создают собственные цветники. Для этого организаторы закупили более 540 тыс. цветов и доставили более 30 видов растений. В рамках «Цветочного джема» организовали более 1000 мастер-классов. Шедевры, созданные руками флористов, можно увидеть по всей Москве. Авторов лучших цветников выберут голосованием, они получат ценные призы.