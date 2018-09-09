Удар молнии в самое высокое здание Европы попал на видео

Очевидцы запечатлели на видео момент удара молнии в самое высокое здание Европы — Лахта-центр в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как разряд попадает в самую верхушку небоскреба.

В соцсетях пользователи опубликовали как видео, так и фоты опасного, но красивого явления.

«Обалденная гроза! С наслаждением смотрела, как молния по всему небу гуляет», — приводит комментарии очевидцев «Пятый канал».

Мощная гроза прошла в Петербурге в субботу вечером.

К каким-либо нештатным ситуациям и ЧП попадание молнии в Лахта-центр не привело.

7 сентября сообщалось, что ролик с попаданием молнии в футбольный мяч вызвал споры в соцсетях.