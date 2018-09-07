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Молния повредила памятник Гарибальди в Риме

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Фото: commons.wikimedia.org/MarkusMark
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В Риме молния частично повредила конный монумент итальянскому национальному герою Джузеппе Гарибальди. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщила пожарная служба.

В ведомстве отметили, что сильная гроза прошла в Риме минувшей ночью. В результате удара молнии от памятника откололось несколько мраморных фрагментов, передает «РИА Новости».

Площадь на холме Яникул, где находится монумент, была оцеплена на время работы сотрудников пожарной службы и министерства культуры страны. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Джузеппе Гарибальди (1807–1882) — герой национально-освободительного движения в Италии. Он играл ключевую роль в объединении страны. Гарибальди считается символом борьбы за свободу и независимость Италии в XIX веке.

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