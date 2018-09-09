Ципрас объявил о мерах по возврату в Грецию 15 тыс. ученых

Пакет мер по возвращению из-за границы примерно 15,5 тыс. ученых принят в Греции. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в субботу, 8 сентября.

Ученые уезжали из страны на заработки за рубеж в ходе 9-летнего финансового кризиса, когда безработица достигала 29%. Тогда Греции была предоставлена помощь от Евросоюза.

Ципрас пообещал увеличение зарплат, возвращение к практике заключения коллективных трудовых соглашений, снижения налогов на квартиры малой площади и страховых взносов для людей «свободных профессий», сообщает ТАСС.

Также он анонсировал снижение налогов для предприятий и субсидирование аренды жилья для нуждающихся. Всего Евросоюз выделил Греции €141,8 млрд, из которых не погашены примерно €130,9 млрд. Средняя продолжительность кредитов составляет более 30 лет.

В январе парламент Греции проголосовал за пакет законов, принятие которого необходимо для завершения кредиторами третьей оценки программы реформ. Новые меры жесткой экономии вызвали волну протестов и забастовок, в которых принимали участие около 20 тыс. человек в Афинах и Салониках.