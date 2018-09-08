Модель с протезом вышла на подиум Нью-Йоркской недели моды

На одном из показов во время Нью-Йоркской недели моды появилась модель с ампутированной ногой. Об этом 8 сентября сообщает издание The Sun.

Модный американский лейбл Chromat, желая показать свою приверженность расширению возможностей женщин всех комплекций, задействовал в своем показе модель Маму Какс, которая вышла на подиум с протезом на ноге. У 28-летней участницы показа в возрасте 14 лет был диагностирован рак кости и легких. Вскоре после этого ей ампутировали правую ногу.

Модель поделилась, что ей понадобилось три года, прежде чем она почувствовала себя комфортно при появлении на людях в открытой одежде.

Также бренд Chromat представила на подиуме перенесшая рак молочной железы манекенщица Эрика Харт, которая расстегнула купальник, чтобы показать свои шрамы на груди.

В феврале в рамках Недели моды в Милане дроны заменили моделей в показе дома Dolce & Gabbana. Беспилотные летательные аппараты демонстрировали новую коллекцию сумок. Тогда же представляющие бренд Gucci участницы показа дефилировали, держа в руках аксессуары в виде своих голов.