Одежду для беременных мужчин показали в Лондоне

Одежду для беременных мужчин показали на Неделе моды в Лондоне. Представители сильного пола с накладными животами продемонстрировали коллекцию китайского дизайнера Ксандера Чжоу, передает РЕН ТВ.

По мнению модельера, именно так в будущем будут выглядеть мужчины. Чжоу считает, что развитие науки и культуры уравняет слабый и сильный пол, а родить ребенка в паре будет способен каждый. Отмечается, что у столь необычной коллекции даже нашлись покупатели, но их имена не разглашаются.

Среди поклонников и представителей индустрии моды есть и те, кто без восторга воспринял идею китайского мастера. Так, его показ раскритиковала дизайнер собственной линии одежды Ксения Бородина.

«Это вообще что? Беременный мужик на подиуме. А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое. Я все понимаю, эпатаж и все дела, но это уже просто...», — написала она в Instagram.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 18 Июн 2018 в 12:03 PDT

В апреле в Саудовской Аравии впервые прошла Неделя моды. В мероприятии, которое состоялось в Эр-Рияде, приняли участие как арабские дизайнеры, так и кутюрье мирового масштаба — Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.