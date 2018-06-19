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Одежду для беременных мужчин показали в Лондоне

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Фото: REN TV
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Одежду для беременных мужчин показали на Неделе моды в Лондоне. Представители сильного пола с накладными животами продемонстрировали коллекцию китайского дизайнера Ксандера Чжоу, передает РЕН ТВ.

По мнению модельера, именно так в будущем будут выглядеть мужчины. Чжоу считает, что развитие науки и культуры уравняет слабый и сильный пол, а родить ребенка в паре будет способен каждый. Отмечается, что у столь необычной коллекции даже нашлись покупатели, но их имена не разглашаются.

Среди поклонников и представителей индустрии моды есть и те, кто без восторга воспринял идею китайского мастера. Так, его показ раскритиковала дизайнер собственной линии одежды Ксения Бородина.

«Это вообще что? Беременный мужик на подиуме. А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое. Я все понимаю, эпатаж и все дела, но это уже просто...», — написала она в Instagram.

В апреле в Саудовской Аравии впервые прошла Неделя моды. В мероприятии, которое состоялось в Эр-Рияде, приняли участие как арабские дизайнеры, так и кутюрье мирового масштаба — Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

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