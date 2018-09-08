Прямой эфир

Пекин-2022 презентуют на Восточном экономическом форуме

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Yong
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. — Ред) накануне Токио-2020 и Пекина-2022» состоится 12 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

«АТР принимает три Олимпиады подряд. Как использовать этот фактор для развития российского Дальнего Востока, какие форматы обмена в сфере спорта интересны странам регионам, в каких интеграционных проектах заинтересованы Международный олимпийский комитет и ведущие спортивные федерации — вот основные темы сессии», — рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Откроет дискуссию помощник президента России, заместитель председателя совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин. Участниками обсуждения станут министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель директора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, герой России Александр Карелин и легенда сумо, полномочный представитель президента Монголии по делам монголо-японского сотрудничества Дагвадорж Долгорсурэн, говорится в поступившем в iz.ru пресс-релизе.

Также на сессии выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн и генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организаторы ВЭФ–2018 назвали главные события деловой программы
На полях ВЭФа пройдет конференция АТЭС по образованию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017