Пекин-2022 презентуют на Восточном экономическом форуме

Сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. — Ред) накануне Токио-2020 и Пекина-2022» состоится 12 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

«АТР принимает три Олимпиады подряд. Как использовать этот фактор для развития российского Дальнего Востока, какие форматы обмена в сфере спорта интересны странам регионам, в каких интеграционных проектах заинтересованы Международный олимпийский комитет и ведущие спортивные федерации — вот основные темы сессии», — рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Откроет дискуссию помощник президента России, заместитель председателя совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин. Участниками обсуждения станут министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, заместитель директора МОК по связям с Олимпийским движением Джеймс Маклеод, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, герой России Александр Карелин и легенда сумо, полномочный представитель президента Монголии по делам монголо-японского сотрудничества Дагвадорж Долгорсурэн, говорится в поступившем в iz.ru пресс-релизе.

Также на сессии выступят министр спорта Китая Гоу Чжонвэн и генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.