На полях ВЭФ пройдет конференция АТЭС по образованию

VII Международная конференция АТЭС состоится в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) 11 и 12 сентября. Темой мероприятия в этот раз станет «Образование в цифровую эпоху: вызовы и возможности для АТЭС».

«Интеграция этого мероприятия в программу ВЭФ обеспечивает укрепление сотрудничества в сфере образования между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, обмен опытом по реализации передовых программ обучения и развитие межуниверситетских связей. Подобный формат способствует решению задач по подготовке квалифицированных кадров и трудоустройству выпускников на Дальнем Востоке России», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ожидается, что в конференции примут участие порядка 100 делегатов экономик АТЭС на уровне представителей дипломатических и консульских учреждений, министерств, профильных международных организаций и ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Мультимедийный информационный центр «Известия» примет участие в его работе, а также выступит генеральным информационным партнером мероприятия.