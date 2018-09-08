ВМФ России начнет получать новые торпеды с 2019 года

Военно-морской флот России со следующего года начнет получать новые торпеды, предназначенные для различных типов кораблей и подводных лодок. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщил первый заместитель гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Владимир Ярмолюк

Речь идет об универсальных электрических торпедах УЭТ-1 калибром 533 мм.

«В следующем году начнутся поставки в ВМФ. Для большинства типов кораблей и подводных лодок (они предусмотрены — ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

Ярмолюк добавил, что до конца текущего года корпорация планирует завершить испытание новых торпед и запустить их в серийное производство.

В июне стало известно, что в России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Ранее она не была реализована из-за отсутствия средств.