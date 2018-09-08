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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Рифт-Валли в Уганде

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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‍Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) опубликовала на официальном сайте предупреждение о новой вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Уганде в Восточной Африке.

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По последней информации местного ветеринарного управления, число смертельных случаев, вызванных лихорадкой, достигло 11, более 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

«Новые случаи ЛДР свидетельствуют, что в стране продолжается вспышка заболевания и принятых ранее мер недостаточно. Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Лихорадка долины Рифт (лихорадка Рифт-Валли) является опасной геморрагической вирусной инфекцией. Большинство случаев инфицирования людей происходит в результате контакта с кровью зараженных вирусом животных или укусов комаров.

В сентябре туристов также предупредили о вспышке лихорадки Западного Нила на территории Европы и Израиля. Наибольшее количество заболеваний острой вирусной инфекцией зарегистрировали в Сербии, Италии, Греции, Венгрии и Румынии.

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