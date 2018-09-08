«Самый грустный пес» из Калифорнии нашел хозяев
Пес по кличке Бенджи, которого в интернете называют самой грустной собакой, нашел хозяев. Об этом 7 сентября пишет газета The Daily Mail.
Молодая пара забрала его из приюта в Калифорнии вопреки убеждениям сотрудников подобрать более дружелюбного и приятного на вид питомца. В питомнике «грустный пес» провел десять дней, и из-за блох он расчесал большую часть шерстки.
Но Бенджи всё равно завоевал сердце молодых людей.
«Он рычал и хватался за людей, когда они проходили мимо него. Я никогда не видела более грустной собаки и знала, что мы не можем оставить его там», — сказала Джессика Уильямс, решившая взять питомца.
Ранее пес с кажущейся грустной мордочкой стал героем публикаций в СМИ.
Сейчас пара делится в социальных сетях фотографиями Бенджи, который больше не кажется грустным.
В сентябре организаторы первой премии Instagram подсчитали, что в социальной сети разрыв между количеством фото собак и котов составил 25 млн. 113 млн публикаций размещено с хештегом #dogsofinstagram и 88 млн — с хештегом #catsofinstagram.