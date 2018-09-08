Ученые нашли способ озеленения Сахары

Метеорологи из США, Италии и Китая смоделировали климат пустыни Сахара и выяснили, что этот регион снова может стать плодородным.

В своей статье в журнале Science ученые отметили, что изменить климатическую ситуацию в пустыне можно с помощью солнечных и ветряных электростанций.

«Если покрыть ими всю площадь Сахары (более 9 млн кв. км), то количество осадков в пустыне возрастет более чем в два раза», –– пишут специалисты.

По их словам, в результате роста количества осадков увеличится растительный покров в регионе.

При этом ветряные электростанции поменяют движение ветров, что позволит «перемешать» воздушные массы, а панели солнечных батарей отразят палящие солнечные лучи. Это приведет к остужению поверхности пустыни.

7 сентября сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга экологии. Аппарат будет следить за изменением цвета и температуры океанской поверхности.