Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за изменениями экологии морей

Ракета-носитель со спутником HY-1C на борту успешно стартовала с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Запуск состоялся в 11:15 по местному времени (6:15 мск). Спутник уже вышел на заданную орбиту.

Аппарат будет выполнять задачи по мониторингу изменений цвета и температуры океанской поверхности, а также по изучению экологии прибрежных вод Китая. Кроме того, экстренные службы смогут применять данные спутника для оказания помощи при бедствиях на море.

Срок службы аппарата составляет пять лет. Он стал первым в новой серии китайских спутников, которые будут использоваться для наблюдений за водами и изменениями климата.

В ночь на 23 августа ракета-носитель Vega доставила на орбиту европейский спутник Aeolus, предназначенный для изучения атмосферы Земли и составления точных прогнозов погоды.