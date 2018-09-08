Ученые нашли в Антарктиде мумии вымерших пингвинов

Китайские ученые обнаружили под снегами на побережье Восточной Антарктиды сотни мумий пингвинов, сообщает Journal of Geophysical Research.

Находка сделана на полуострове Лонг.

Специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов). Там же были найдены останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.

Зоологи полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата.

«Большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии пингвинов», — пишет «Федеральное агентство новостей».

Ученые отмечают, что и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия сегодня также подвержены изменениям.

23 августа сообщалось, что ученые засняли драку пингвина с рачками-крилями «от первого лица» с помощью камеры, закрепленной на теле птицы.