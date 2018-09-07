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Нетаньяху поздравил евреев с Новым годом шутливым видеороликом

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Фото: TASS/Zuma/Yonatan Sindel-Jinipix
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил соотечественников с еврейским Новым годом шутливым видеороликом. Он опубликовал его 7 сентября на своей странице в Facebook.

В видеозаписи глава правительства приходит в гости к обычной семье, которая собирается за праздничным ужином. «Тут кто-то из телевизора», — кричит мальчик, открывая дверь. Нетаньяху появляется на пороге дома с кастрюлей в руках.

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Он вручает гостинец и извиняется за то, что ресторанная еда у него закончилась — так Нетаньяху пошутил о расследовании в отношении своей супруги Сары. В июне суд обвинил первую леди в растрате из-за заказа услуг кейтеринга.

Глава семейства сочувственно задает вопрос: «Непростой был год?» Но Нетаньяху не соглашается и начинает рассказывать о достижениях Израиля. От его перечислений члены семьи почти засыпают.

В конце ролика хозяйка похвалила рис по-персидски, который принес глава правительства, и попросила рецепт. В его поисках Нетаньяху открывает папку со значком радиационной опасности.

Это, в свою очередь, отсылка к архиву, который в апреле попал в распоряжение Израиля. Тогда Нетаньяху заявил, что эти документы доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад».

В 2015 году шесть стран (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция и Германия) заключили с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. В мае США вышли из атомной сделки с Ираном, обвинив страну в несоблюдении ее условий.

Заканчивается ролик титрами с пожеланиями хорошего года.

Наступление 5779 года от сотворения мира евреи будут отмечать с вечера воскресенья до заката солнца во вторник.

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