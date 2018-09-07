Захарова выложила мем с «МИДсестрой» и пообещала всех вылечить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook мем со своей фотографией. На снимке она изображена в белой блузке, напоминающей медицинскую форму.

«МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате», — гласит надпись на изображении.

Захарова сопроводила мем смеющимся эмодзи.

«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», — написала она.

6 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров показал журналистам свой любимый мем про «отравителей Скрипалей». Самой смешной глава российского МИДа посчитал фотографию российских юмористов Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанную именами Александра Петрова и Руслана Боширова.