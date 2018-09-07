СМИ узнали о планах США увеличить военное присутствие в Германии

Численность американских войск в Германии будет увеличена на 1,5 тыс. человек до 2020 года. Об этом 7 сентября заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

«Американцы намерены укрепить Североатлантический альянс, и обещание президента Трампа (президент США Дональд Трамп. — Ред.) повысить обороноспособность Соединенных Штатов вносит в это значительный вклад», — сказал дипломат.

Планы США поддержала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, увеличение военного присутствия поможет НАТО лучше реагировать на любой вызов.

По информации издания, численность американских военных будет увеличена в баварском городе Графенвере, где будут размещены два дополнительных батальона с ракетными установками и новыми сотрудниками.

Ранее 2 июля на полях саммита Трамп предупредил партнеров по НАТО односторонними шагами в области безопасности и обороны, если они немедленно не повысят военные расходы до двух процентов ВВП их стран.