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США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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США 5 сентября перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые должны будут принять участие в учениях НАТО Ample Strike – 2018, проходящих в Чехии. Об этом сообщила представитель пресс-службы американских ВВС Рене Питтман.

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«Бомбардировщики будут временно размещены на базе Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании сроком приблизительно на две недели. В это время будут проводиться совместные с союзниками учения для совершенствования взаимодействия», –– цитирует ее ТАСС.

По ее словам, самолеты не будут нести боевого снаряжения во время отработки маневров.

«Если боеприпасы будут использоваться, то только по согласованию со страной, на территории которой проводятся учения», –– сказала Питтман.

Маршруты полетов бомбардировщиков должны пройти в «международном воздушном пространстве и над территорией стран, с которыми учения были согласованы».

«Такие миссии демонстрируют способность наших вооруженных сил действовать в условиях глобальной среды безопасности, которая сейчас стала более разнообразной и непредсказуемой, чем когда-либо ранее в истории», — добавила она.

Учения Ample Strike – 2018 проходят в Чехии с 3 по 14 сентября. В них принимают участие около 1200 военных из 19 стран.

5 сентября МИД РФ назвал сценарии учений НАТО и усиление военной инфраструктуры альянса у границ России свидетельством антироссийской направленности.

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