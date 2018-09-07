Аврил Лавин вернется на сцену после тяжелой болезни

Канадская певица Аврил Лавин объявила о своем возвращении на сцену после перенесенной болезни Лайма, которая возникла из-за укуса клеща весной 2015 года.

Поп-звезда рассказала, что очень тяжело пережила это заболевание и последние годы были худшими в ее жизни.

«Мне приходилось тяжело и физически, и эмоционально. Но я смогла превратить эту битву в музыку, которой действительно горжусь. Я писала песни в постели, на диване, записывала их там же», — говорится на официальном сайте певицы.

Лавин отметила, что музыка помогла ей выжить и почувствовать себя лучше. Первый сингл с альбома под названием Head Above Water должен быть представлен 19 сентября.

Болезнь Лайма — это опасное инфекционное заболевание, передающееся клещами. На поздней стадии оно может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.