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Мирный атом свяжет Москву и Ташкент

Россия и Узбекистан наращивают взаимный торговый оборот
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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В пятницу правительства России и Узбекистана утвердили проект соглашения о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории республики. Предусматривается проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию станции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту. Установленная мощность каждого энергоблока — до 1,2 ГВт. Об этом было объявлено в рамках 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами, которое прошло под председательством российского премьер-министра Дмитрия Медведева и его коллеги Абдуллы Арипова.

Главы правительств рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание было уделено активизации сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности, сельского хозяйства и образования.

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— Наиболее значимый совместный проект — это строительство на территории Узбекистана атомной электростанции. Как известно, Россия является мировым лидером в области мирного атома, обладает всеми современными технологиями. Мы рады, что сотрудничество в этой особой наукоемкой отрасли переходит в практическую плоскость, — сказал Дмитрий Медведев.

Согласно информации госкорпорации «Росатом», первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области.

Россия по итогам первого полугодия заняла первое место среди торговых партнеров Узбекистана с долей в 16% от его внешнеторгового оборота. Узбекистан также входит в число ведущих экономических партнеров РФ в СНГ. Рост двустороннего товарооборота в первом полугодии составил 32%, или почти $2 млрд. Российский экспорт увеличился на 41,6%, а импорт — почти на 10%. По словам Дмитрия Медведева, Россия остается ведущим инвестором, объем накопленных инвестиций приближается к $9 млрд.

— Хотел бы выразить удовлетворение динамикой сотрудничества России и Узбекистана в торгово-экономической сфере. В прошлом году объем двусторонней торговли увеличился на треть. Отмечу рост по всем основным товарным группам, — заявил Дмитрий Медведев.

Увеличились взаимные поставки сельхозпродукции — на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. В сфере промышленной кооперации также ведется работа над большим блоком совместных проектов, в том числе в части авиационной техники, производства грузовых автомобилей, железнодорожного транспорта, медицинской техники и фармацевтических препаратов, а также управления воздушным движением. Российские компании активно участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов в Узбекистане.

Ведущие компании из России вложили в экономику республики в общей сложности более $8,7 млрд, а всего на начало текущего года в Узбекистане действует больше 1 тыс. предприятий с участием российского капитала. Дмитрий Медведев отметил продуктивную совместную работу в нефтегазовой сфере, о которой свидетельствует ввод в эксплуатацию в республике современного газоперерабатывающего комплекса, также ведется партнерство в геологоразведке. Помимо этого премьер-министры обсудили повестку предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в республику, который должен состояться в октябре.

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