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Юрий Лоза прокомментировал новый альбом Пола Маккартни

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look
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Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал выход нового альбома британского музыканта и экс-солиста The Beatles Пола Маккартни.

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«Если ему пишется, если приходят новые темы, новые идеи, новые мелодии, почему нет? Он недавно был у нас и показал себя с лучшей стороны», — сказал Лоза в комментарии порталу «Ньюинформ».

Он отметил, что  «сохранять столько энергии» в возрасте Маккартни (76 лет) — это «здорово».

«Одни в 20 уже старички, а другие в 70 еще юны», — считает российский музыкант. Лоза добавил, что сам новую пластинку не слушал.

17-й сольный альбом Маккартни Egypt Station вышел 7 сентября. В него вошли 16 треков.

Артист отметил, что хотел добиться от своей работы впечатления музыкального путешествия. Альбом Egypt Station доступен для прослушивания на сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Spotify.

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