Первый в России реабилитационный центр для аистов построят под Псковом

В Псковской области может появиться первый в России реабилитационный центр для белых аистов. Его построят на деньги благотворителей. Сбор денег организован на краудфандинговой платформе «Планета».

Как сообщает Псковское агентство информации, за три летних месяца на эти цели собрали более 250 тыс. рублей. Научный сотрудник заказника «Ремдовский» Марина Сиденко рассказала, что в Псковской области белых аистов очень много. Она находится на втором месте по числу этих птиц среди всех областей России.

Реабилитационный центр является совместным проектом двух особо охраняемых природных территорий. Он будет базироваться в заказнике «Ремдовский».

Сбор средств продолжится до 24 сентября. Уже заключен договор с компанией из Пскова, которая займется строительством помещения 15 октября. Начать работу центр должен 1 ноября.

Этим летом жители Брянской области сообщали о появлении большого количества аистов в регионе. Их гнезда можно заметить во многих муниципалитетах. Особенно много гнезд вдоль дорог в Клинцах, Брасовском и Климовском районах.