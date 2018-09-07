Прямой эфир

Неизвестные похитили более 1 млн рублей у мужчины на севере Москвы

0
Фото: Global Look Press/Petr Chernov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные похитили более 1 млн рублей у мужчины на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Корнейчука днем 7 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападавшие выхватили у пострадавшего сумку с деньгами и скрылись на автомобиле BMW. В столице объявлен план «Перехват», направленный на розыск и задержание преступников, передает ТАСС.

В конце июля неизвестный похитил у студента-второкурсника в Москве деньги и драгоценности на сумму более 5,5 млн рублей, которые пострадавший оставил в шкафчике раздевалки фитнес-центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девушку избили и ограбили на 214 тыс. рублей в Москве
Поэта-песенника российских звезд эстрады ограбили в сауне на 90 тыс. рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017