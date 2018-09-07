Неизвестные похитили более 1 млн рублей у мужчины на севере Москвы. Инцидент произошел на улице Корнейчука днем 7 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападавшие выхватили у пострадавшего сумку с деньгами и скрылись на автомобиле BMW. В столице объявлен план «Перехват», направленный на розыск и задержание преступников, передает ТАСС.

В конце июля неизвестный похитил у студента-второкурсника в Москве деньги и драгоценности на сумму более 5,5 млн рублей, которые пострадавший оставил в шкафчике раздевалки фитнес-центра.