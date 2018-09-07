Президент Сербии отказался от переговоров с лидером Косово

Президент Сербии Александр Вучич отказался от переговоров с главой самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи в рамках переговоров при посредничестве Евросоюза. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Марко Джурич.

Он подчеркнул, что о своем решении Вучич уведомил главу дипломатии ЕС Федерику Могерини. Его причиной стали «обманы, угрозы и ложь косовских албанцев». Более того, продолжение переговоров находится под вопросом, передает агентство Tanjug.

Джурич указал, что переговорам мешает «неготовность и злая воля Приштины», а также неспособность Евросоюза как гаранта обеспечить нормальные условия для беседы.

Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года ее независимость признал Международный суд ООН. В то же время республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.