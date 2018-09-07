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Минфин предрек двукратный рост ВВП России в течение 20 лет

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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ВВП России вырастет в два раза через 20 лет в нормальной обстановке. Такое мнение выразил первый замглавы Минфина Леонид Горнин на Московском финансовом форуме 7 сентября.

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«Через 20 лет ВВП России как минимум удвоится при нормальном развитии событий», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя министерства. Он также заявил, что в условиях экономического роста будет неизбежно расти амбициозность проектов строительства в России.

При этом в Центробанке отметили, что рост ВВП страны по итогам 2018 года может составить около 1,7–1,8% при официальном прогнозе в 1,5–2,0%.

«Согласно нашим дополнительным расчетам, представленная оценка и краткосрочные прогнозы указывают на вероятный рост ВВП по итогам 2018 г. на уровне около 1,7–1,8%», — говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования регулятора «О чем говорят тренды».

В августе министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что в 2019 году ожидается незначительное ослабление курса рубля, однако к концу периода национальная валюта вернется к прогнозируемым показателям.

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