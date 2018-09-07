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Каменное здание в усадьбе Барышникова в Москве выставили на аукцион

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Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов
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В центре Москвы на аукцион выставили каменное здание внутри усадьбы Ивана Барышникова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Расположено здание на Мясницкой улице и выставлено на аукцион с охранным обязательством. По словам главы департамента Геннадия Дегтева, его нужно будет отреставрировать и ввести в эксплуатацию в течение пяти лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Объект представляет собой одноэтажное здание площадью 489 кв. м. Его состояние эксперты оценивают как удовлетворительное, к нему подведены канализация, водопровод, горячее водоснабжение, отопление, а также электроснабжение мощностью 220 вольт. Также в здании имеется скрытая проводка, отмечает НСН.

Усадьба майора в отставке, богатого помещика, владельца фабрик и заводов Ивана Барышникова была построена в конце XVIII века. Победитель аукциона будет обязан при реставрации сохранить местоположение, фасады, интерьеры, материалы стен и перекрытий, крышу и лестницу XIX века. Стартовая цена лота составляет 31,6 млн рублей. Торги намечены на 3 октября, пишет РИАМО.

13 августа в Москве выставили на торги более 20 помещений внутри Садового кольца.

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