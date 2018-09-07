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Панин опроверг свое заявление о намерении уехать из России

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Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
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Актер Алексей Панин опроверг сообщения СМИ о том, что он назвал россиян скудоумными и пообещал покинуть страну. По его словам, он не имеет «к этому Алексею Панину никакого отношения».

Актер сообщил РЕН ТВ, что не давал никаких интервью и с утра занимался сбором средств в Instagram на операцию больному ребенку.

На момент публикации новости в Instagram актера появилась запись с заголовком «Хватит врать людям! Я никуда не уезжаю». В кадре Панин говорит, что спешит записать опровержение, так как на 1 октября запланировано начало съемок фильма, в котором он будет режиссером. Он, по его словам, опасается, что актеры, участвующие в картине, начнут звонить и требовать разъяснений.

4 сентября Панин опубликовал фото с похорон певца Иосифа Кобзона, на котором он склоняется над гробом. В подписи к снимку он, обращаясь к «особо тронувшимся умом», говорит, что Instagram для него «не лайки, не хайп и не пиар», а просто отображение жизни.

«Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять», — добавил он. В комментариях его спросили, почему он в таком случае не уедет из России, и он ответил, что готов сделать это в ближайшее время и в дальнейшем «приезжать только за деньгами».

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