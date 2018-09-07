На народном совете ДНР 7 сентября было решено назначить внеочередные выборы главы Донецкой Народной Республики на 11 ноября, а врио главы республики избрать Дениса Пушилина. Трагическая гибель главы ДНР Александра Захарченко сплотила народ Донбасса перед внешней угрозой, но в тоже время актуализировала проблемы внутренней политики. Главная проблема, которая сейчас появилась в политической повестке, — кто возглавит республику?

Надо признать, что, если бы Захарченко был жив и участвовал в очередных выборах, как это и планировалось, у него не было бы реальных конкурентов. Как бы кому ни хотелось, но большинство жителей Донбасса испытывали к нему симпатию или как минимум уважение. Ведь он был стопроцентным человеком из народа, со своими плюсами и минусами, со своеобразным пониманием «черного» и «белого». Он был воином и победителем.

В настоящий момент можно говорить о целом ряде кандидатов, имеющих приблизительно одинаковые стартовые позиции и ресурсную базу для избирательной кампании.

Первым следует отметить Дениса Пушилина, председателя Народного совета ДНР и исполняющего обязанности главы республики. За годы самостоятельности республики он сформировал свой центр притяжения, в который входят чиновники первого эшелона. Одной из важных особенностей Дениса Владимировича стоит признать его работу исключительно в политической и дипломатической сфере, в то время как его коллеги зачастую примеряли на себя мундиры военных. В случае его победы на предстоящих выборах, вероятнее всего, государственную систему ДНР ждут незначительные изменения, касающиеся кадрового вопроса.

Бывший исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников считается грамотным администратором и очень качественным чиновником, последние годы он руководил администрацией главы ДНР, за счет чего приобрел значительный политический вес. С другой стороны, у него нет опыта самостоятельной политической деятельности, что может неожиданно отразиться на избирательной кампании и управлении государством. Являясь изначально частью политической системы ДНР, в случае своей победы Дмитрий Викторович скорее адаптирует ее под себя, нежели начнет кардинальные изменения.

Александр Тимофеев — заместитель председателя Совета министров, министр доходов и сборов. Является самым мифологизированным и непубличным из лидеров ДНР. Обладает очень мощным информационным, административным и силовым ресурсом, но, не будучи публичным политиком, скорее окажет поддержку одному из кандидатов, чем сам будет баллотироваться. Тимофеев один из тех, кто с нуля создавал государственность ДНР, и в настоящий момент для него наиболее приемлемый вариант — сохранить политическую систему в нынешнем виде.

Народный губернатор Павел Губарев — экс-глава общественного движения «Новороссия», трансформировавшегося в «Свободный Донбасс». За последние четыре года стал самостоятельным центром силы и главой системной оппозиции в ДНР. За годы независимости республики Павел Юрьевич сформировал небольшую, но грамотную и эффективную команду, с другой стороны, излишняя бескомпромиссность и прямолинейность не позволили ему полностью инкорпорироваться в политическую систему. Обладает информационным и финансовым ресурсом для проведения эффективной кампании. В случае своей победы на выборах может значительно видоизменить политическую систему ДНР, исходя из своего видения приоритетов и ключевых проблем.

Александр Ходаковский — экс-министр государственной безопасности ДНР, экс-секретарь Совета безопасности республики. Очень харизматичная личность, обладающая бойцовским характером. В силу различных обстоятельств находился в нише несистемной оппозиции, но при этом обладает силовым ресурсом. Инкорпорирование Александра Сергеевича в политическую систему ДНР позволило бы укрепить ее. Но в тоже время следует признать, что в случае победы на выборах, он, вероятнее всего, полностью трансформирует нынешнюю систему.

Очень возможно, что еще ряд политиков ДНР захотят принять участие в избирательной кампании, и никто не удивится появлению в ходе предвыборной кампании «темных лошадок», которые смогут полностью поломать ее логику. В настоящий момент видится вполне реальным участие супруги Александра Захарченко, Натальи, которая сможет объединить вокруг себя несколько центров силы и за счет этого получить реальные шансы на победу.

Для России максимально важно в настоящий момент, чтобы выборы прошли в спокойном режиме. Все реальные и потенциальные кандидаты во внешней политике будут ориентироваться на Россию, различными могут быть тактика и предпринимаемые шаги. Самое важное для предстоящей избирательной кампании — не стать фактором дестабилизации внутриполитической ситуации в республике, так как от этого сейчас действительно зависит судьба миллионов людей.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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