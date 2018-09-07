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Центр Брянска избавили от незаконных киосков

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В центре Брянска снесли несколько незаконно построенных объектов. Среди них павильоны «Чудо-тандыр» и «Овощи-фрукты», а также летняя веранда «Лео пицца». На их возведение не было получено разрешение. 

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», городские власти требовали от владельца павильонов демонтировать постройки еще около года назад, осенью 2017 года. Бизнесмен пытался оспорить это решение через суд. Однако безрезультатно. В итоге он сам убрал объекты, чтобы не оплачивать принудительный демонтаж.

В общей сложности в 2018 году с улиц Брянска было убрано 214 незаконных торговых павильонов. Большинство демонтировали их владельцы за свой счет. До конца года город избавится еще от 120 таких же сооружений.

В конце июня стало известно о том, что в Брянске будут сносить киоски «Союзпечати». Восемь таких строений признаны не отвечающими градостроительным нормам.

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