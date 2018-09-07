Пресс-атташе Бабкиной не стал комментировать доклад Transparency International

Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной Константин Филиппов отказался комментировать обвинения российского отделения Transparency International в наличии у нее конфликта интересов, сообщает «РИА Новости».

Накануне, 6 сентября, Transparency International опубликовала на своем сайте доклад, в котором рассказала о конфликте интересов у ряда депутатов Московской городской и Московской областной думы.

Одним из фигурантов расследования стала певица Надежда Бабкина. Отмечается, что она одновременно является художественным руководителем – директором фольклорного театра «Русская песня» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

«Комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, «рассматривает вопросы о порядке реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия». Выходит, Бабкина как депутат определяет правила для Бабкиной как директора театра», — говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве депутата Бабкина курирует культурную сферу в столице. При этом она же заключает договоры с собственным театром на выступления на сцене собственного театра.

С сентября 2017 года Бабкина заключила с собственным театром три контракта на общую сумму 6,975 млн рублей.

Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной ведет свою деятельность с 2000 года.

Transparency International — автономная некоммерческая организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. «Трансперенси Интернешнл — Россия» включена Минюстом в список иностранных агентов с апреля 2015 года.