На Украине провайдера оштрафовали за ретрансляцию российского канала

На Украине провайдера из Луганской области оштрафовали на $400 за ретрансляцию российского телеканала.

Об этом рассказал член Национального совета страны по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. По его словам, на сегодняшний день зафиксированные нарушения устранены, пишет «РИА Новости».

В марте 2015 года на Украине приостановили аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ. В стране также запрещена трансляция главных телеканалов РФ. Действия Киеве в Москве тогда назвали недопустимым ограничением свободы средств массовой информации.

4 сентября текущего года глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко предложила, Совету небезопасности Украины прекратить работу российских СМИ в стране, включив их в санкционные списки.