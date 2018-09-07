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Камень для строительства нового ФОКа заложили в Гусь-Хрустальном

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют возвести в Гусь-Хрустальном (Владимирская область). Первый камень под строительство заложили в среду, 5 сентября, губернатор Владимирской области Светлана Орлова и заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, губернатор отметила, что в новый спорткомплекс рассчитан как на взрослых, так и на детей. Орлова подчеркнула, люди должны не только работать, но и активно отдыхать, заниматься спортом, пишут ИА «Владимирские новости».

Реализовать проект планируется за 2,5 года. Отмечается, что новый спорткомплекс будет иметь плавательный бассейн. Планируется, что ФОК станет отличной базой для развития спорта для всего муниципального образования.

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