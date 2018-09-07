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Минпромторг сократил список подпадающих под «налог на роскошь» авто

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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Министерство промышленности и торговли РФ уменьшило список автомобилей, попадающих под повышенное налогообложение с сентября 2018 года, теперь там не 1126, а только 1040 моделей разных марок, стоимостью выше 3 млн рублей. Информацию об этом опубликовал «АвтоСТАТ» в пятницу, 7 сентября.

Количество «роскошных» моделей марки Audi уменьшилось на 10 единиц. У Mercedes-Benz дорогих машин стало меньше на 25 штук, Bentley — 8, а Jaguar и Land Rover «лишились» по 5 моделей.

В прошлом году цены на многие автомобили были существенно повышены — это позволило Минпромторгу присвоить некоторым моделям более высокий коэффициент. С 2018 года акциз на машины с мощными двигателями увеличился вдвое, на 15% вырос утилизационный сбор. И первое, и второе стимулировало автопроизводителей заранее повысить цены.

В марте «Известия» рассказали, что по данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году доход автокомпаний от продажи новых машин премиум-сегмента в России составил 543 млрд рублей (+2%). На их долю приходится лишь 10% продаж, но за счет более высоких средневзвешенных цен дорогие авто собирают свыше четверти от общей выручки по рынку.

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