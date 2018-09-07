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Мэр американского города Леггетт и его жена найдены мертвыми

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Два человека найдены мертвыми в частном доме в американском городе Леггет. По данным полиции, погибшими являются мэр Гэри Скелтон и его супруга Джеки Рассна Скелтон.

Как сообщил 6 сентября портал WralNews, изначально личности погибших держались в секрете по просьбе семьи.

Опознала покойных шериф Тереза Саммерлин. В дом мэра полиция прибыла по просьбе коллег его жены. Они обеспокоились из-за того, что женщина не появлялась несколько дней на работе.

По данным следствия, супругов жестоко убили в их доме. Однако причина смерти еще не озвучена.

«Ужас, который они, должно быть, испытали невообразим. Они были настоящим образцом добрых людей, они были удивительно хорошими людьми», –– сказала Саммерлин.

Подозреваемых в убийстве уже задержали.

В июле сообщалось, что в Мексике застрелен мэр города Текалитлан. За последние несколько лет в стране были убиты более 130 политиков.

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