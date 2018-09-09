Рош-а-Шана – начало нового года – согласно еврейской традиции, берет отсчет с сотворения Богом мира, а точнее, первого человека, Адама. Первого числа месяца Тишрей, который в 2018 году начинается 9 сентября 2018 года, мы будем встречать 5779 год.

В Рош-а-Шана Всевышний определяет судьбу человека на следующий год, и к этому моменту мы относимся с особой ответственностью. Мы работаем над своим поведением, над мыслями и чувствами, стараемся не обидеть другого, анализируем прошедший год, строим новые планы, чтобы в момент небесного суда предстать с чистой душой и открытым сердцем.

Представьте себе ситуацию: вам предстоит встреча с глазу на глаз с земным царем, который вынесет вам приговор на основе ваших заслуг и ошибок. Ни один человек в этот момент не сможет думать ни о чем ином, как об исправлении. Но, если от земного царя можно утаить правду, то от небесного – нет.

Есть три пути изменить строгий приговор: тшува (раскаяние), тфила (молитва) и цдака (благотворительность). Если же человек не использует отведенные ему дни для исправления по назначению, сила приговора увеличивается. Существует притча, когда царь посадил банду разбойников в темницу, а те в заточении нашли «черный ход» и сумели выбраться, но один из них предпочел остаться в неволе. Когда надзиратель увидел его одного, он разозлился сильнее прежнего: «Жалкий ты человек: у тебя был шанс, но ты им не воспользовался». Время до суда – это и есть шанс на исправление.

Но служить Всевышнему мы должны с радостью. Поэтому традиция отмечать Рош-а-Шана, безусловно, связана с весельем: песни и танцы, теплые слова и поздравления должны присутствовать в этот торжественный день. Мы желаем друг другу быть в голове, а не в хвосте (ведь «Рош-а-Шана» дословно переводится как «голова года»), и чтобы «грядущий год был сладким». И пожелания закрепляются традиционными угощениями, чтобы мы уже сейчас наяву ощутили вкус благословений: праздничный стол всегда украшают голова рыбы и яблоки с медом. Если Творец видит, что радуются его дети, он радуется вместе с нами. А каждый ребенок знает, что просить отца о прощении и о подарках всегда более эффективно, когда он в хорошем настроении!

Сразу после прихода нового года наступают «дни трепета». На юридическом языке – это время, когда нам вынесен приговор, но мы имеем право подать апелляцию. «Дни трепета» заканчиваются Йом Кипуром – днем искупления.

Наша задача помнить, что Творец нас любит. Он не желает наказывать нас, хочет помочь нам исправиться, стать лучше и сильнее. Поэтому он установил дни, когда особенно близок к нам и немедленно принимает раскаяние.

Как сказано у Пророков (Йешаяу, 55): «Ищите Г-спода, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Мудрецы объясняют: «Мы знаем, что иногда можно найти Г-спода, а иногда нельзя; иногда Он близко, а иногда далеко. Когда Он близко и Его можно найти? В течение десяти дней между Рош Ашана и Йом Кипуром».

В Йом Кипур ставится печать на приговоре, вынесенном в Рош-а-Шана. В этот день приято держать строгий сухой пост, более 24 часов без еды и питья. На исходе Йом Кипура мы читаем очень красивую торжественную молитву под названием Неила. После ее произнесения закрываются небесные врата, через которые передаются наши молитвы.

Дорогие читатели, от всей души хочу пожелать всем вам сладкого 5779 года, всегда быть в голове, и, конечно, счастья, здоровья и душевного благополучия вам и вашим близким!

Автор — президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР)

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