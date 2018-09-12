«Пражская весна» 1968 года — один из политических кризисов, вокруг которого до сих пор остается много спекуляций. За прошедшее время вскрылись многие факты, которые неоспоримо свидетельствуют о том, что США и страны НАТО сыграли значительную роль в подготовке «пражской весны».

В июне 1968 года с неофициальным визитом в Прагу прибыл член совета по формированию внешней политики Госдепа США Збигнев Бжезинский. Он выступал с лекциями, в которых призывал чехов вернуться в лоно демократии и свободы, выйти из советского блока. Его выступления многими воспринимались позитивно. Сравнение текстов лекций Бжезинского и программного документа чешской оппозиции «2000 слов» не оставляет у историков сомнения, что автор у них один.

Разведывательные службы и подрывные центры НАТО развернули вне Чехословакии лихорадочную деятельность, расширяя масштабы вмешательства во внутренние дела страны. Еще за несколько месяцев до августовских событий Совет блока НАТО разработал специальную программу по ЧССР под кодовым названием «Зефир». Она предусматривала активное использование в интересах Запада чешских реформаторов. При главном штабе НАТО была создана специальная группа. Задача — решение «чехословацкой проблемы».

Начиная с июля 1968 в городе Регенсбурге (ФРГ) начал действовать «штаб ударной группы», в распоряжение которого были выделены более 300 сотрудников разведслужб и политических советников НАТО. Трижды в сутки в главный штаб альянса поступали сводки о положении в Чехословакии, собранные этим штабом. Как было установлено впоследствии, в тот период в стране находилось более 200 специалистов из армии НАТО и свыше 300 человек из шпионских центров.

Для того чтобы осуществить этот план, американское командование перебросило к границам ЧССР отдельную группу войск специального назначения, имевшую в своем составе оперативные отряды. По прикидкам ЦРУ и Пентагона, они были способны обеспечить руководство деятельностью 75 тыс. «повстанцев». Под руководством американских экспертов по шпионажу и диверсиям на базах в Бад-Тельце (ФРГ) и Зальцбурге (Австрия) было организовано обучение тысяч агентов, которые потом засылались в Чехословакию под видом туристов.

По данным госдепартамента США, количество американских граждан летом 1968 году в ЧССР составляло около 1,5 тыс. человек. К 21 августа 1968 года их число выросло до 3 тыс. Согласно сообщениям американской печати, в большинстве своем они являлись агентами ЦРУ. Обращает на себя внимание и тот факт, что уже 26 июля государственные органы США восстановили выплату пенсий чешским эмигрантам, покинувшим в свое время Чехословакию, создавая тем самым стимул для их возвращения на родину с целью проведения подрывных акций.

В НАТО всерьез рассматривался вопрос о военном конфликте как варианте разрешения «чехословацкой проблемы». Разумеется, в руководстве Североатлантического альянса не могли не учитывать военную мощь государств Варшавского Договора во главе с Советским Союзом. Однако это не исключало попыток со стороны США и их союзников по НАТО использовать военную силу блока в качестве орудия шантажа стран Варшавского договора.

В июле 1968 года силы НАТО были приведены в состояние частичной боевой готовности. Специальные бронетанковые части американской армии были выдвинуты к границам ЧССР в Баварии. В ночь с 20 на 21 августа дежуривший в главном штабе НАТО генерал Паркер отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы. Командиры авиационных подразделений получили приказы в запечатанных конвертах, подлежавших вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для бомбометания в социалистических государствах.

Апофеозом напряженности в событиях в Чехословакии 1968 годы стал ввод американских войск на территорию ЧССР. 21 августа под предлогом съемок исторического фильма о событиях мая 1945 года со стороны Западной Германии на территорию Чехословакии вошли батальоны 1-й и 3-й механизированных дивизий армии США. Столкновение наших войск с американскими в центре Европы грозило крупным военным конфликтом или даже началом новой мировой войны.

Впереди американских мотопехотных и танковых колонн, въехавших на территорию Чехословакии, шла открытая машина с кинооператорами, которые и должны были «снимать исторический фильм». Углубившись на 5 км в глубь территории Чехословакии, американские танки неожиданно оказались под дулами советских танков. В ходе переговоров американцам показали аэрофотоснимки, которые наглядно демонстрировали, что американские колонны находятся в «мешке». После этого им не оставалось другого выхода, как убраться восвояси.

«Реформаторы» для осуществления своих планов заранее готовились и к вооруженной борьбе. После ввода войск Варшавского Договора по всей стране были обнаружены тайные склады оружия, а также 35 частных радиостанций, которые стали призывать население к вооруженному сопротивлению. По сообщению «Вашингтон пост», в подполье были заблаговременно созданы штаб-квартиры, установлены передатчики.

Приведенные выше факты неоспоримо доказывают, что «пражская весна» 1968 года была не спонтанным событием, а тщательно подготовленным планом США и НАТО по изменению государственного строя в Чехословакии. И любые попытки обвинить во всем СССР являются несостоятельными.

Автор — профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики МГУ, вице-президент РАПН

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